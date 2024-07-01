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Markette limon fiyat neden yükseldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 15:26
Sezon başında tarlada 2 liraya düşen limon fiyatları neden markette 90 liraya yükseldi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Markette limon fiyat neden yükseldi?
Markette limon fiyat neden yükseldi?
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