Markette 24 ürünün fiyatı düştü! Fiyatı en fazla düşen ürün karpuz oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, markette fiyatı düşen ürünleri açıkladı. Buna göre, temmuz ayında markette 37 ürünün 24'ünde fiyat azalışı oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,4 ile karpuz oldu.

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