06 Temmuz 2023, Perşembe
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Marketler neden zam yarışına girdi! Yüzde 25 sınırı marketlere de gelir mi?
Maaşlara gelen zamlar sonrası "fırsatçılar ve stokçular" harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın "Muhakkak hesap soracağız" dediği konu Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. Son dönemde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri Gazeteci Gaffar Yakınca sıraladı. Fırsatçılara ciddi cezalar geleceğini hatırlatan Yakınca, "Yerli ürünlerin fiyatlarının bu derece artmasının hiçbir izahı yok" dedi. Takvim Gazetesei Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.