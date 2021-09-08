Market ve AVM’lerde yeni dönem! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak geliyor

TBMM 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak. Meclis'in önünde önemli gündem başlıkları var. Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak geliyor. Haller yasası yeniden gündemde. Kooperatifçilik kanunu da tamamen değişecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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