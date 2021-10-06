06 Ekim 2021, Çarşamba
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Market sisteminde 4 değişiklik
Fahiş fiyat ve bazı marketlerin pahalı gıda politikalarına karşı alınan önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. AK Parti, perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. E-ticaretle uğraşana vergi muafiyeti, süpermarket ombudsmanlığı, pazar gücünü kötüye kullanmanın engellenmesi gündemde. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.