Manisalı üreticilerin hurma kurutma mesaisi! Cennet hurmasını kurutup gelirlerini katladılar

Manisa Alaşehir'de mandalina yetiştiren çiftçiler, ağaçların soğuktan kuruması üzerine alternatif ürün olarak cennet hurması yetiştirmeye başladı. 800 dekarlık alanda üretilen hurmalar farklı tekniklerde kurutularak birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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