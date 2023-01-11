11 Ocak 2023, Çarşamba
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Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı! Üzüm bağında su ararken açılan kuyudan petrol mü çıktı?
Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Hilmi Yılmaz yaşadıklarını anlattı.