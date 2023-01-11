11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı! Üzüm bağında su ararken açılan kuyudan petrol mü çıktı?

Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı! Üzüm bağında su ararken açılan kuyudan petrol mü çıktı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 09:35
Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Hilmi Yılmaz yaşadıklarını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
250 milyar liralık KGF paketi geliyor!
250 milyar liralık KGF paketi geliyor!
İndirim sonrası akaryakıt fiyatları
İndirim sonrası akaryakıt fiyatları
Bor karbür tesisi neden önemli?
Bor karbür tesisi neden önemli?
Türkiye ABD’yi geride bıraktı! İlk 5’e girdi
Türkiye ABD’yi geride bıraktı! İlk 5’e girdi
Su ararken petrol mü buldular?
Su ararken petrol mü buldular?
Benzine 65 kuruş indirim
Benzine 65 kuruş indirim
İkinci el otomobil fiyatları düştü mü?
İkinci el otomobil fiyatları düştü mü?
KGF paketi çarşamba günü açıklanacak
KGF paketi çarşamba günü açıklanacak
Yeni müjde mi geliyor?
Yeni müjde mi geliyor?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın zirveyi gördü
Altın zirveyi gördü
Daha Fazla Video Göster