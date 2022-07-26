26 Temmuz 2022, Salı
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Mangal yasaklandı tavuk fiyatları düştü! Fiyatlarda yüzde 70 düşüş var
Kurban Bayramı ile düşüşe geçen beyaz et sektörünü bu defa piknik yasağı vurdu. Yangın tehlikesi sebebiyle orman alanlarında 31 Ağustos tarihine kadar kamp ve piknik yasağı getirilmesiyle beyaz ette fiyatlar yüzde 70 gerileyerek âdeta dip yaptı. İndirim marketlerinde bütün pilicin kilogram fiyatı 29 liraya kadar geriledi.