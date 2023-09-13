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Malatya'da ticaret canlandı! Açılan kuyumcular çarşısı esnafa can suyu oldu

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 13:40
6 Şubat depremlerinde büyük yıkımların olduğu Malatya'da yaralar hızla sarılıyor. Kentte ticaret yeniden canlandı. Açılan kuyumcular çarşısı esnafa can suyu oldu. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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