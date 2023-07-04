Malatya kayısısında hasat zamanı! Üreticilerin zorlu çalışması başladı

Dünyaca ünlü Malatya kayısısında hasat zamanı. Kayısı bahçeden soframıza nasıl geliyor? Rekolte ne durumda? Üreticiler memnun mu? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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