Madeni paralar böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası, Merkez Bankası'ndan gelen talep miktarlarına göre madeni para üretimini İstanbul'da gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç madeni paraların ve altınların basıldığı noktadan detayları aktardı.

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