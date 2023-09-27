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Madeni paralar böyle üretiliyor

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 15:35
Darphane ve Damga Matbaası, Merkez Bankası'ndan gelen talep miktarlarına göre madeni para üretimini İstanbul'da gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç madeni paraların ve altınların basıldığı noktadan detayları aktardı.
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