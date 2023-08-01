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Maaşlara vergi indirimi geliyor! İşveren de rahatlayacak

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 08:48
Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmıştı. Şimdi de maaşlardan kesilen vergilere indirim geliyor. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi seçenekler arasında.
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