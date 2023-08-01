Maaşlara vergi indirimi geliyor! İşveren de rahatlayacak

Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmıştı. Şimdi de maaşlardan kesilen vergilere indirim geliyor. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi seçenekler arasında.

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