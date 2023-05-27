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Maaşı geciken EYT’liye avans imkanı! Avans talebi 2 Haziran sonrası yapılacak

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Giriş: 27.05.2023 14:03
EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. SGK, maaşı geciken EYT'liler için ise avans imkanı sağlanacağını duyurdu.
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