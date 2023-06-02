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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 09:42
Bağ-kur borcunuz var mı? Bağ-kur tesciliniz var mı? Başka bir SGK müdürlüğünde dosya var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
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