Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat

Bağ-kur borcunuz var mı? Bağ-kur tesciliniz var mı? Başka bir SGK müdürlüğünde dosya var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

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