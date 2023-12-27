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Maaş zammında kritik viraj! Gözler 3 Ocak'ta! İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 10:48
Yeni yıl öncesi emekli ve memurun gözü kulağı 2024 yılında geçerli olacak maaş zamlarında olacak. Memur ve emeklileri doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamı ise 3 Ocak tarihinde belirlenecek. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi ile birlikte ise SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ile memurlar için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. İşte tüm detaylar…
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