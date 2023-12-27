Maaş zammında kritik viraj! Gözler 3 Ocak'ta! İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı

Yeni yıl öncesi emekli ve memurun gözü kulağı 2024 yılında geçerli olacak maaş zamlarında olacak. Memur ve emeklileri doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamı ise 3 Ocak tarihinde belirlenecek. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi ile birlikte ise SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri ile memurlar için oluşacak 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN