06 Mayıs 2025, Salı
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Maaş tablosu sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne oldu?
Emeklilerin temmuz ayında alacağı zammı belirleyecek veriler netleşti. Yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğüne geriledi. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da memur ve memur emeklisi için yüzde 12,29, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 13,36 zam oranının şimdiden cepte olduğu anlamına geliyor. Peki bu rakamlarla maaş tablosu nasıl şekillendi?