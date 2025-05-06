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Maaş tablosu sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne oldu?

Maaş tablosu sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 08:39
Emeklilerin temmuz ayında alacağı zammı belirleyecek veriler netleşti. Yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğüne geriledi. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da memur ve memur emeklisi için yüzde 12,29, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 13,36 zam oranının şimdiden cepte olduğu anlamına geliyor. Peki bu rakamlarla maaş tablosu nasıl şekillendi?
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Maaş tablosu sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne oldu?
Maaş tablosu sil baştan
Maaş tablosu sil baştan
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