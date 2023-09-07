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Maaş tablosu hesaplama ekranı

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Giriş: 07.09.2023 17:06
Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu durumda memur emeklileri için yaklaşık yüzde 25 enflasyon farkı oluşacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur emeklileri 2024’ü Ocak maaşlarını yaklaşık yüzde 40 zamlı alacaklar.
Maaş tablosu hesaplama ekranı
Maaş tablosu hesaplama ekranı
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