Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? Maaşlara ne zaman yansıyacak? Maaş ödemeleri ne zaman yapılacak?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Kök maaş hesaplaması nasıl yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.

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