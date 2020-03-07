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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak. Kınalı ile Çatalca kavşakları arası 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak. Bakanlık tarafından onay verilen karara göre, trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.
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