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Kuşadası'nda kira fiyatları uçtu

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Giriş: 05.05.2021 09:38
Güncelleme:05.05.2021 09:43
Pandemiyle tüm tatil yerlerinde olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kiralık evlere talep arttı. İlçede neredeyse kiralık ev kalmadı. Fiyatlar pandemi öncesine göre yüzde 80 arttı.

Pandemi kiralık ev fiyatını uçurdu. Pandemiyle tüm tatil yerlerinde olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kiralık evlere talep arttı.

İlçede neredeyse kiralık ev kalmadı. Fiyatlar pandemi öncesine göre yüzde 80 arttı.

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