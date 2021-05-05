Kuşadası'nda kira fiyatları uçtu

Pandemiyle tüm tatil yerlerinde olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kiralık evlere talep arttı. İlçede neredeyse kiralık ev kalmadı. Fiyatlar pandemi öncesine göre yüzde 80 arttı.

Pandemi kiralık ev fiyatını uçurdu. Pandemiyle tüm tatil yerlerinde olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kiralık evlere talep arttı.

İlçede neredeyse kiralık ev kalmadı. Fiyatlar pandemi öncesine göre yüzde 80 arttı.