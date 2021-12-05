05 Aralık 2021, Pazar
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Kuru bahane eden fırsatçılar yine devrede
Döviz kurunu bahane eden fırsatçılar yine harekete geçti. Birçok ürünün ya fiyatı artırılıyor ya da ileri tarihte yüksek fiyata piyasaya sürülmek üzere stoklanıyor. Peki stokçuluğun cezası ne? Kimler hangi ürünleri stokluyor? Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.