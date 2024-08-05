05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 13:50
Orta Doğu'da devam eden sıcak gelişmeler uluslararası piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel piyasalarda sert düşüş!
Küresel piyasalarda sert düşüş!
Piyasalarda küresel çöküş
Piyasalarda küresel çöküş
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
Adana’da salçalık biber telaşı başladı
Adana'da salçalık biber telaşı başladı
Adana’da limonun fiyatını düşürecek hasat başladı
Adana'da limonun fiyatını düşürecek hasat başladı
Fark ödemesi ne zaman yapılacak?
Fark ödemesi ne zaman yapılacak?
Mobilya sektörü işçi bulamıyor!
Mobilya sektörü işçi bulamıyor!
Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir!
Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir!
Markette 24 ürünün fiyatı düştü!
Markette 24 ürünün fiyatı düştü!
İstanbul Havalimanı yolcu sayısını en çok arttıran havalimanı
İstanbul Havalimanı yolcu sayısını en çok arttıran havalimanı
Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı
Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı
Daha Fazla Video Göster