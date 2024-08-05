Küresel piyasalarda sert düşüş! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Paniğe gerek yok

Orta Doğu'da devam eden sıcak gelişmeler uluslararası piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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