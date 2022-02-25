Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna depremi! Emtia fiyatları fırladı

Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna harekatı ile sarsıldı. Rus borsası MOEX yüzde 50'lere kadar gerilerken Ukrayna Merkez Bankası ülkede döviz çekimini yasakladı. Ruble dolar karşısında yüzde 9’a kadar değer kaybı yaşadı. Rusya Merkez Bankası dövize müdahale kararı aldı. Avrupa'da da endeksler dalgalı bir seyir izledi. İngiltere borsasında Rus şirketlerin değer kaybı da gözden kaçmadı. Gün içinde Rus bankası Sberbank yüzde 74 Gazprom ise yüzde 45 değer kaybetti.

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