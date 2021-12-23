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Kurdaki sert düşüş fiyatlara yansıdı mı? Etiketlerdeki fiyatlar ne zaman düşecek?

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 16:42
"Kur korumalı TL mevduat hesabı programı nasıl işleyecek? Yeni ekonomi modelinde hedef ne? Döviz kuru daha da gerileyecek mi? 2023'e doğru ekonomi alanında başka hangi adımlar atılacak? AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Hacı Bayram Veli Ünversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın güveni için raf fiyatı çok önemli" ifadelerini kullandı.
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