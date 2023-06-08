Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Ege ve Akdeniz en çok tercih edilenler arasında

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından şimdiden otobüs biletleri için rezervasyonlar başladı. Peki tatil rotası en çok nereye olacak? İşte tüm detaylar…

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