Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobile büyük ilgi! Talep patlaması

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil beldelerine ya da memleketine gidecekler ikinci el otomobil almak için araştırma yapmaya başladı. Araç almak istemeyenler de kiralık araçlara yöneldi. Peki bayram öncesi otomobil fiyatları ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? Araba almak isteyenler ne yapmalı? Araç kiralamak isteyenler ne yapmalı? Uzmanlardan bu konuda önemli uyarılar...