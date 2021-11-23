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Kur üzerinden yürütülen bir operasyon mu var? Merkez Bankası faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2021 17:07
Koronavirüs salgınının getirdiği etkiler ile dünya ekonomileri sarsıldı. Tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar meydana getirdi. Bunun yansıması olarak enflasyon artışları tüm dünyada etkisini gösterdi. Türkiye de bu etkilerden en az hasarla çıkmak ve dünyanın üretim merkezlerinden olmak için yeni bir ekonomi modeline geçti. Peki Türkiye’nin yeni ekonomi politikaları neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? Detayları canlı yayın konuklarımız Ceyhun Bozkurt Prof. Dr. Ali Heğşen ve Orhan Aydın ile konuştuk.
Kur üzerinden yürütülen bir operasyon mu var?
Kur üzerinden yürütülen bir operasyon mu var?
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