21 Aralık 2021, Salı
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Kur oyununa 5'li önlem paketi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolarda sert düşüş yaşandı. A habere konuk olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kurdaki düşüşün etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.