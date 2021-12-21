Kur oyununa 5’li önlem paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolarda sert düşüş yaşandı. A habere konuk olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kurdaki düşüşün etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.