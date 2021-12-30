Kur düştü etiketler neden değişmiyor?

Son dakika haberi... Döziv kurundaki düşüşün ardından gözler marketlere çevrildi. Peki marketlerde indirim yapıldı mı? Neden yapılmıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "İndiriyoruz dedikleri göstermelikmiş. İyi niyet olmadığı gözüküyor." dedi.

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