30 Aralık 2021, Perşembe
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Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Son dakika haberi... Döziv kurundaki düşüşün ardından gözler marketlere çevrildi. Peki marketlerde indirim yapıldı mı? Neden yapılmıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "İndiriyoruz dedikleri göstermelikmiş. İyi niyet olmadığı gözüküyor." dedi.