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Külliye'de yatırım toplantısı

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Giriş: 15.08.2023 11:25
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Külliye’de yatırım toplantısı
Külliye'de yatırım toplantısı
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