15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Külliye’de kritik ekonomi toplantısı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Külliye’de kritik ekonomi toplantısı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 08:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Azerbaycan dönüşünde hem de Kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanıyor. Toplantının içeriğine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik ekonomi toplantısı
Kritik ekonomi toplantısı
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Borsada yeni rekor!
Borsada yeni rekor!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Yüzde 25 kira zam sınırlaması uzatılacak mı?
Yüzde 25 kira zam sınırlaması uzatılacak mı?
Boğaz geçişlerine yeni düzenleme!
Boğaz geçişlerine yeni düzenleme!
Türkiye’nin enerji koridorundaki önemi!
Türkiye’nin enerji koridorundaki önemi!
Daha Fazla Video Göster