Külliye’de kritik ekonomi toplantısı! Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Azerbaycan dönüşünde hem de Kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajların ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanıyor. Toplantının içeriğine ilişkin detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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