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Külliye'de asgari ücret görüşmesi! Başkan Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu Külliye’ye davet etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 11:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16,30’da Kulliye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Son dakikanın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında açıkladı.
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