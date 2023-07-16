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Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda rekor kırdı! Gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 arttı

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 15:30
Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor kırıldı. Gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 arttı. Detayları Muğla Marmaris'ten A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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