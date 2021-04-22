Kriptoda Thodex depremi! “Kirptobank” skandalı çıkar mı? Faruk Erdem canlı yayında yatırımcıları uyardı

“Kirptobank” skandalı çıkar mı? Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer nerede? Kripto para borsaları ne kadar güvenli? Ne zaman ve nasıl güveneceğiz? Kripto para güven kaybeder mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ATV canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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