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Kripto zirvesinde neler konuşuldu? Kripto para düzenlemesi neler getiriyor?

A Haber
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Giriş: 29.01.2022 14:50
Kripto para düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası ve finans piyasası temsilcileri ile bir araya gelerek yasanın son halini verdi. Haftaya Meclis'e sunulacak olan düzenlemeye ilişkin ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.
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