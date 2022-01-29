29 Ocak 2022, Cumartesi
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Kripto zirvesinde neler konuşuldu? Kripto para düzenlemesi neler getiriyor?
Kripto para düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası ve finans piyasası temsilcileri ile bir araya gelerek yasanın son halini verdi. Haftaya Meclis'e sunulacak olan düzenlemeye ilişkin ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.