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Kripto piyasasında hareketlilik var mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Kripto piyasasında hareketlilik var mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 12:45
Trump'ın "ABD'yi Bitcoin süper gücü yapacağız" açıklamasının ardından kripto para piyasasında neler oluyor? Piyasalarda ne bekleniyor? İslam Memiş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
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