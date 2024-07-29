Kripto piyasasında hareketlilik var mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Trump'ın "ABD'yi Bitcoin süper gücü yapacağız" açıklamasının ardından kripto para piyasasında neler oluyor? Piyasalarda ne bekleniyor? İslam Memiş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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