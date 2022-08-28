Kripto piyasası yatırımcıları azalıyor

Kripto piyasasındaki düşüş, yatırım yapanların oranını bir hayli düşürdü. En çok tercih edilen tasarruf aracı bireysel emeklilik sistemi oldu. Konuyu Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Ulucan Özkul ile detaylandırdık.