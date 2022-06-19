19 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kripto piyasalarında deprem! Kripto paralar neden düşüyor? Düşüş devam edecek mi? Döviz… Altın… Borsada neler bekleniyor?
Kripto piyasalarında deprem devam ediyor. FED'in faiz kararı sonrası 20 bin doların altına düştü. Düşüş devam eder mi? FED’in faiz kararı piyasayı nasıl etkiledi? Döviz… Altın… Borsada neler bekleniyor? Ekonomist Hoca Murad Kayacan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.