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Kripto piyasalarında deprem! Kripto paralar neden düşüyor? Düşüş devam edecek mi? Döviz… Altın… Borsada neler bekleniyor?

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Giriş: 19.06.2022 13:03
Kripto piyasalarında deprem devam ediyor. FED'in faiz kararı sonrası 20 bin doların altına düştü. Düşüş devam eder mi? FED’in faiz kararı piyasayı nasıl etkiledi? Döviz… Altın… Borsada neler bekleniyor? Ekonomist Hoca Murad Kayacan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


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