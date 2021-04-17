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Kripto parası olanlar dikkat! Yeni düzenleme ile neler değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2021 11:58
Merkez Bankası kripto para ile ödemeyi yasakladı.  Merkez Bankası'nın aldığı kararla 'kripto para' olarak bilinen Bitcoin gibi elektronik paralar Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılamayacak. MB’nin kripto para ile alışveriş yasağı neleri kapsıyor? Yeni düzenleme ile neler değişecek? Kripto para kararı ne anlama geliyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul değerlendirdi.  Fatma Ulucan Özkul, “Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik farklı yorumlara sebep oldu. Bu yönetmelik çerçevesinde aslında kripto borsalarını yani alım-satım aracılık yapan platformları ya da alım yapan yatırımcıları olumsuz yönde etkileyen herhangi bir gelişme olmadı. 30 Nisan’dan sonra kripto alım-satımı yapılırken elektronik para ve ödeme kuruluşlarının artık transfere aracılık yapamayacağı Alım-satım, çekme işlemleri sadece bankalar aracılığıyla yapılıyor olabileceği netleştirildi.” dedi.
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