Kripto paralar caiz mi? Prof. Dr. Murat Şimşek'den A Haber'de kripto para açıklaması

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek, A Haber'de "kripto paralar caiz mi?" sorusuna cevap verdi. Önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Murat Şimşek, "Kripto paralarla ilgili doğrudan kesin bir şey söylemek henüz erken. İşlemin tamamı içinde doğrudan bir hüküm vermek için de henüz erken." dedi.

Dünya gündeminde büyük bir yer edinen kripto paralar hakkında Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek'ten açıklama geldi. A Haber'de önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şimşek, "kripto paralar caiz mi?" sorusuna cevap verdi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek yaptığı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili doğrudan kesin bir şey söylemek henüz erken. İşlemin tamamı içinde doğrudan bir hüküm vermek için de henüz erken. İşlemin tamamına bakmak gerekiyor. Çoğunluk fetva kurulları ve İslam araştırmacıları, bunun para mahiyeti taşımadığını ve henüz para olmadığını söylüyorlar. Fakat şurada şöyle bir şey var. Sistem aslında İslam hukukunun ve İslam iktisadının şartlarını taşıyan bir para birimi kurmaya elverişli bir sistem. Müslümanlar ya da bu konuda hassasiyeti olan insanlar bu teknolojiyi kullanarak kendilerine böyle bir para sistemi kurabilirler." dedi.

PROF. DR. MURAT ŞİMŞEK'E GÖRE SİSTEM BORSA İLE BENZER BİR YAPIYA SAHİP

Borsa ile benzer bir sisteme sahip olduğunu belirten Şimşek, "Eğer biz borsada bazı işlemlerin dinen uygun helal ve caiz olduğunu düşünüyorsak, aynı işlemin kripto para üzerinde yapılması, blok zincir teknolojisi üzerinde yapılması durumunda onun da uygun olduğunu söylememiz beklenir. Çünkü aynı işlem yapılıyor. bir şirket düşünelim. Kripto paralar bazen şu şekilde de arz edilebiliyor. Bir şirket kendi varlığını kriptolojiye, kripto paraya çevirip coinler haline getirip, hisse gibi insanlara arz edebiliyor. Siz o kripto parayı aldığınızda o şirketin hisse ortağı olmuş oluyorsunuz. " ifadelerine yer verdi.

ENDİŞELENDİREN BİR DİĞER BİR KONU İSE KRİPTO PARALARIN HUKUKİ KARŞILIĞI

Yasalara değinen Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek, "Sistemde insanlar reel durumlar karşılığında reel paralarla reel ticaretle bu işi yapsalardı. Aslında İslam iktisadı ve İslam hukuku açısından herhangi bir problem olmayacaktı. Ama şu an itibariyle kripto para dünyasına baktığımızda meselenin o kadar da masum olmadığını görüyoruz. Dalgalanmalar, bir takım spekülasyonlar büyük spekülatörler, ülkelerinin ekonomilerini tehdit edecek bazı durumların ortaya çıkma riskleri gibi durumlar var . yani bunları da dikkate almak gerekiyor. Yasalar şu an itibariyle bu kripto para teknolojisi ve uygulamaları için yeterli değil. Yani elimizdeki yasalarla bunları kısmen çözebiliriz bunlarla ilgili özel yasaların bulunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

TÜRK LİRASI, DOLAR VE ALTIN TİCARETİNDE UYGULANAN İSLAMİ HÜKÜMLER KRİPTO PARALARDA DA GEÇERLİ Mİ?

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Aslında kripto parayı para olarak kabul ettiğimizde İslami esaslara göre İslam iktisadı esaslarına göre parayla yapılması caiz olmayan uygun olmayan işlemlerin normal paralarla kripto paralarla yapılması da uygun değildir. Buna örnek olarak, bazı kripto para üzerinden yapılan işlemler var. bahis işlemler kumar içeren işlemler, tartışmalı olmakla birlikte Stacking işlemleri, futures ve marjin işlemleri, aslında normal parayla yapılmasına İslam iktisadı bakımından izin verilmediği için bunların kripto parayla da yapılmasına izin verilmiyor.

KRİPTO PARALARIN MİRAS BIRAKILMASININ DİNEN HÜKMÜ NEDİR?

Miras meselesi de tartışılıyor. Caiz olmadığını İslami açıdan uygun olmadığını söyleyenler mirasa konu olmaması sebebiyle bunu söylüyorlar. Bu anlattığımız çerçevede Diyelim ki araştırmalar netleşti ve Aslında İslami esaslara uygun bir yapıda bazı kripto paraların olduğunu keşfettik ve bunlar var. Bu normal diğer paralar hangi hükümdeyse altınlar hangi hükümdeyse aynı hükümde olur İslam hukuku bakımından. Dolayısıyla bunlarda zekat da zekat verilmesi de gerekir meşru bir çerçevede olduğu zaman.

PROF. DR. MURAT ŞİMŞEK'İN KRİPTO PARA ALACAK OLANLARA DA ÖNEMLİ BİR TAVSİYESİ VAR

Sahtelerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Diğerinde eğer mutlaka böyle bir şeyi çalışmak ve yapmak veya almak isteyenlerin dini bakımdan da aldıkları o neyse kripto para çeşidini çok iyi araştırmaları sormaları gerekiyor dini hassasiyeti olan arkadaşlarımız ilgili uzmanlarına danışmalılar, sormalılar. Bir de şöyle bir şey var. Borsada da bu durumlar var. Oynamak tabir ediliyor. Oynamak doğru değil aslında bu ciddi bir ticari iş olması gerekiyor.