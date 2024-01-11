Kripto para düzenlemesi nasıl olacak? Altında yükseliş sürecek mi? 2024 yılında altın yatırımcısı ne yapmalı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar konusundaki yasal düzenlemeye ilişkin konuştu. Teknik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirten Bakan Şimşek, "Temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek." dedi. Öte yandan altında gözler ABD'nin enflasyon verilerinde olacak. Altında yükseliş sürecek mi? Nasıl bir seyir izleyecek? Kripto düzenlemesi nasıl olacak? Ekonomi gündemini A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.

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