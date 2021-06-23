Kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber! Süre 3 ay uzatılıyor

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara tanınan esneklik 30 Haziran’da bitiyor BDDK borçlulara tanınan sürenin 90 günden 180 güne çıkartılmasına devam edecek, asgari tutarı ödenmeyen kartlar 30 Eylül’e kadar kapanmayacak, kullanım sürecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.