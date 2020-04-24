24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin

Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar internetten üzerinden alışverişlere ağırlık verdi. Dolandırıcılar ise pusuda bekliyor! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolandırıcıların ağına düşmemek için kredi kartıyla internet üzerinde alışveriş yapan vatandaşları uyardı. İşte internet üzerinden online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerek o hususlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
Üniversite hastanelerine kadro müjdesi
Üniversite hastanelerine kadro müjdesi
Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Uzman isimden flaş enflasyon tahmini
Uzman isimden flaş enflasyon tahmini
Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir?
Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğinden kimler faydalanabilir?
Bankalardan dev kredi desteği!
Bankalardan dev kredi desteği!
Petrol fiyatları yükselmeye başladı
Petrol fiyatları yükselmeye başladı
Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir Canlı yayında flaş tahmin...
"Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir" Canlı yayında flaş tahmin...
Bankalar açık mı?
Bankalar açık mı?
Daha Fazla Video Göster