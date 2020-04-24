Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar internetten üzerinden alışverişlere ağırlık verdi. Dolandırıcılar ise pusuda bekliyor! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolandırıcıların ağına düşmemek için kredi kartıyla internet üzerinde alışveriş yapan vatandaşları uyardı. İşte internet üzerinden online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerek o hususlar...