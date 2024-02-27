Kredi kartı aidatlarına fahiş zam! İşte kart aidatını geri alma formülü

Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Kart aidatı adı altında 50 milyar TL toplayan bankalara vatandaşlar isyan etti. Uzmanlar iade talebi oluşturulmasını önerdi.

KART AİDATLARI ZAMLANDI! HAKLARIMIZ NELER?

*BANKALARIN MÜŞTERİ ONAYI ALMASI ŞART

*EKSTREYE BİR AY ÖNCE YAZILIYOR BU ONAY SAYILIYOR

*AİDAT YÖNETMELİKTE VAR ANCAK BAZI ŞARTLAR GEREKİYOR

*KARTIN KULLANILIYOR OLMASI ŞART

*180 GÜN HAREKETSİZ OLMAMASI GEREKİYOR

* AİDATSIZ KART SUNMA ZORUNLULUĞU VAR

*ARTIŞLARIN MAKUL OLMASI GEREKİYOR

*BANKANIN PUAN TEKLİFİ YASAL DEĞİL

KART AİDATLARI ZAMLANDI! NE YAPALIM?

*AİDAT İÇİN SİZDEN ONAY ALINMAMIŞSA

*AİDATSIZ KART SUNULMAMIŞSA

*FAHİŞ ARTIŞ YAPILMIŞSA

*HAREKETSİZ KARTA AİDAT ÇIKMIŞSA

*TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE E-DEVLETTEN BAŞVURUN