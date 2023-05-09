"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" kapsamında çiftçiye destek

"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" kampanyasında devletten çiftçiye yeni kredi desteği sağlanacak. Ayrıntıları Tokat'ta bulunan A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat Tarım ve İl Müdürü Orhan Şahin anlattı

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