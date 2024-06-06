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Köylülere gölet desteği

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 10:33
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde 8 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi.
Köylülere gölet desteği
Köylülere gölet desteği
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