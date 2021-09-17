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Konya’dan dünyaya av tüfeği ihracatı! 50’den fazla ülkeye satılıyor

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 16:47
Konya’ın Beyşehir ilçesinde parçaları üretilen av tüfekleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Gelişmeleri Konya'da bulunan A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın konuğu olan İşletme Müdürü Abdülsamed Güzel değerlendirdi. Abdülsamed Güzel, “Dünyanın pandemiyle boğuştuğu bir süreçte yivsiz tüfeğin ihracatında artış yaşandı. 2019 yılına göre 2020’de ihracat neredeyse 2,5 kat arttı. Geçtiğimiz yıl 265 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 65’i bu bölgeden çıktı. 100 kaleme kadar farklı ürün üretimi gerçekleştiriyoruz burada.” ifadelerini kullandı.
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