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Konya’da kenevir üretimi ile ülke ekonomisine katkı

Konya’da kenevir üretimi ile ülke ekonomisine katkı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 16:27
Konya’da yapılan kenevir üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Konya'dan detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlattı.
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Kenevir üretimiyle ülke ekonomisine katkı
Kenevir üretimiyle ülke ekonomisine katkı
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