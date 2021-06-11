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Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı

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Giriş: 11.06.2021 12:27
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) SCADA merkezi temel atma töreninde konuştu. Cemal Kalyoncu, "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" dedi. Kalyoncu, "Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." ifadelerini kullandı.
Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı
Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı
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