Konut ve taşıt kredilerinde düşük faiz dönemi bitiyor | İşte kredilerde son durum

1 Haziran itibariyle koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de peş peşe kontrollü normalleşme adımları atıldı. Bu normalleşme adımları kapsamın konut ve taşıt başta olmak üzere tüm sektörlere kamu bankalarının öncülüğünde cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi kampanyaları başlatıldı. Can suyu niteliğindeki bu krediler amacına ulaştı ve başta konut ve taşıt olmak üzere salgın sürecinden önceki döneme hızla dönüldü. Peki düşük faizli konut ve taşıt kredileri dönemi sona mı eriyor? A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Cüneyt Paksoy yorumladı.